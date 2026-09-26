ورحبت حفيدة الرئيس بالزوجين الصينيين بلغتهما الأم قائلة "مرحبا بكم في أميركا"، خلال مراسم الاستقبال في البيت الأبيض، وذلك حسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وأثارت الكلمات إعجاب شي وبنغ، اللذين أعربا عن سعادتهما، مشيرين إلى أنهما لم يصدقا كيف أصبحت شابة يافعة منذ آخر مرة رأياها فيها.

وكانت أرابيلا تبلغ من العمر 6 سنوات فقط في المرة الأخيرة التي رآها فيها الرئيس الصيني وزوجته، وحدث ذلك خلال الولاية الأولى لترامب، حين عرض على شي، أثناء زيارة لبكين، مقطع فيديو للطفلة أرابيلا وهي ترتدي فستانا صينيا تقليديا وتغني باللغة الماندرينية، التي يتحدثها 70 بالمئة من الصينيين.

وتعيش أرابيلا، الابنة الكبرى لإيفانكا وكوشنر، في ولاية فلوريدا مع والديها وشقيقيها جوزيف وثيودور.

ولطالما كانت أرابيلا نجمة على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، وذلك منذ الولاية الأولى لترامب حين نشرت إيفانكا مقاطع فيديو لها وهي تغني باللغة الماندرينية.