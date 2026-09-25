ووفق ما أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نفذ مزارعون ينتمون إلى نقابة "التنسيق الريفي" تحركات في عدة مناطق فرنسية، من بينها جير وهوت-غارون وأفيرون، مستهدفين أجهزة الرادار.

تغطية الرادارات

وفي إقليم جير جنوب غربي فرنسا، غطى مزارعون عددا من أجهزة مراقبة السرعة بأغطية معتمة، وكتبوا على بعضها عبارة تشير إلى مطالبهم بخفض سعر الديزل غير المخصص للطرق، الذي تستخدمه الجرارات والمعدات الزراعية، إلى يورو واحد للتر.

وفي هوت-غارون، أعلنت "التنسيق الريفي" تغطية نحو 10 أجهزة رادار، بينها أجهزة على الطريق الدائري لمدينة تولوز، ضمن تحرك احتجاجي استهدف لفت الانتباه إلى الضغوط المالية التي تواجهها المزارع.

وتقول النقابة إن الارتفاع في أسعار الطاقة يزيد أعباء المزارعين، خصوصا بعد موسم شهد أضرارا ناجمة عن الجفاف في عدد من المناطق.

نزع رادارات من الطرق

وفي تحرك أكثر حدة بمدينة روديز في إقليم أفيرون، تجمع نحو 200 مزارع للاحتجاج على أسعار الوقود، وأقدم محتجون على نزع 4 أجهزة رادار من مواقعها.

ووضع المزارعون اثنين من الأجهزة أمام مركز المالية العامة، فيما نقلوا الجهازين الآخرين إلى أمام مقر المحافظة، في رسالة احتجاجية موجهة إلى السلطات. وأعلنت السلطات المحلية تقديم شكوى على خلفية نزع أجهزة الرادار.

مطالب بخفض سعر الديزل الزراعي

وتتركز مطالب المزارعين على خفض تكلفة ما يعرف في فرنسا بـ"GNR"، وهو وقود الديزل غير المخصص للاستخدام على الطرق العامة، ويستخدم بصورة واسعة في الجرارات والآلات الزراعية.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت إجراءات لدعم القطاع في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، من بينها مساعدة بقيمة 15 سنتا لكل لتر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، إلا أن نقابة "التنسيق الريفي" تعتبر أن الدعم المعلن غير كاف.

وتطالب النقابة باتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف تكاليف الإنتاج، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الجفاف والضغوط الاقتصادية التي تواجه عددا من المزارعين الفرنسيين