أما التحلية، فجمعت الفانيلا والكرز الحامض والجوز، مع مثلجات محلاة بعسل من البيت الأبيض.

وقدمت الأطباق في أوان حمراء تعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأقيمت المأدبة، الخميس، في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض، وسط إضاءة خافتة وديكورات باللونين الأحمر والذهبي. وارتدى ترامب بدلة عشاء رسمية، فيما اختارت السيدة الأولى ميلانيا ترامب إطلالة مستوحاة من البدلة الرجالية. وظهر شي ببدلة سوداء، وزوجته بنغ لي يوان بفستان أحمر.

ولم تقتصر الأسماء البارزة حول المائدة على الوفدين الأميركي والصيني؛ إذ حضر العشاء إيلون ماسك وجيف بيزوس وسام ألتمان وسوندار بيتشاي وجنسن هوانغ، بحسب قائمة الضيوف التي نشرها البيت الأبيض.

وخلال المأدبة، قال ترامب إن بلاده والصين تمثلان نظامين مختلفين، لكن الروابط بين شعبيهما راسخة، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين واشنطن وبكين. وجاء العشاء بعد مباحثات تناولت التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي.