ووقعت شركتا "تحالف" و"صلة"، الخميس، على هامش معرض موناكو لليخوت، اتفاقية لتطوير وتنفيذ النسخة الافتتاحية من الحدث في نادي جدة لليخوت والمارينا، بحضور أمير موناكو الأمير ألبرت الثاني.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد الإطلاق الرسمي لمعرض البحر الأحمر لليخوت في موناكو، الأربعاء.

وجهة جديدة لليخوت الفاخرة

ويستند المعرض الجديد إلى خبرة معرض موناكو لليخوت، الذي يمثل منذ أكثر من 3 عقود ملتقى لمالكي اليخوت الفاخرة وبناتها ووسطائها ومصمميها.

ومن المقرر أن يضم الحدث في جدة مجموعة من اليخوت الفاخرة العملاقة والقوارب المساندة وقوارب الرحلات النهارية، إلى جانب تجارب مرتبطة بقطاع الرفاهية، تشمل المجوهرات والأعمال الفنية والسيارات الفارهة والتصميم وتجارب الطعام.

ويستهدف المعرض مالكي اليخوت والمشترين المحتملين وأحواض البناء والوسطاء والمصممين، إضافة إلى العاملين في قطاع السفر الفاخر بحرا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تحالف" مايك تشامبيون إن اختيار السعودية لهذه المرحلة الجديدة "يعكس بوضوح حجم الفرص" التي يراها معرض موناكو لليخوت في البحر الأحمر.

من جانبه، قال مدير عام الوجهات في شركة "صلة" المهندس عامر حسين دقاق إن استضافة الحدث في نادي جدة لليخوت والمارينا تتيح فرصة لاستقبال مجتمع اليخوت العالمي والتعريف بتجارب البحر الأحمر.

جدة بوابة البحر الأحمر

ويأتي تنظيم المعرض في أكتوبر بالتزامن مع اقتراب موسم اليخوت في البحر المتوسط من نهايته وتحول الاهتمام إلى الوجهات الشتوية، فيما يسعى الحدث إلى الاستفادة من موقع جدة بوصفها بوابة للبحر الأحمر وشبكة الوجهات المتنامية على امتداد سواحله.

ويقام "معرض البحر الأحمر لليخوت" بدعم من معرض موناكو لليخوت وبمساندة "بوت إنترناشونال"، في إطار التوسع في قطاع السياحة البحرية والفعاليات الفاخرة في السعودية.