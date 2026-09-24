وأظهرت لقطات نشرتها قوات الكارابينييري عناصر الشرطة وهم يستخدمون المطارق لتحطيم أجزاء من الجدار داخل منزل في مدينة كايفانو، قبل اكتشاف مئات الرزم من الأوراق النقدية المخبأة داخله.

وجاء اكتشاف الأموال ضمن عملية لمكافحة الجريمة المنظمة، أصدر خلالها مدعون متخصصون في قضايا المافيا أوامر باعتقال 34 شخصاً.

وتتعلق التحقيقات بشبهات تشمل الاتجار بالمخدرات والابتزاز وحيازة الأسلحة وجرائم أخرى.

وقالت قوات الكارابينييري إن المشتبه بهم على صلة بتنظيم إجرامي مسلح يعمل على نمط "كامورا"، شبكة الجريمة المنظمة التي تنشط تاريخياً في نابولي ومحيطها.

وبحسب السلطات، ترتبط المجموعة بما يعرف باسم "عشيرة أنجيلينو".

ولم تكشف السلطات حتى الآن بصورة نهائية عن مصدر الأموال المضبوطة أو سبب اختيار الجدار لإخفائها.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في مصادر الأموال وعلاقتها بالأنشطة الإجرامية التي تستهدفها العملية.

وتأتي المداهمة ضمن حملات السلطات الإيطالية المستمرة ضد شبكات الجريمة المنظمة في منطقة كامبانيا، التي تعد نابولي عاصمتها.