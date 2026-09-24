وقال نائب رئيس الشؤون المؤسسية في بيبسيكو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وائل إسماعيل، خلال حديثه إلى برنامج الصباح مع سكاي نيوز عربية، إن استمرار الشركة طوال هذه العقود استند إلى التعاون مع شركاء محليين في قطاعي الأغذية والمشروبات.

وأوضح إسماعيل أن هذه الشراكات تشمل شركات التعبئة والمصانع والمزارعين وسلاسل التوريد، مشيرا إلى أن بعض المصانع ساهمت في تحريك النشاط الاقتصادي في المناطق المحيطة بها عبر توفير وظائف ودعم تجار التجزئة والجملة والشركات الخدمية.

وأضاف أن علاقة الشركة بموظفيها امتدت، في بعض الحالات، بين الأجيال، مستشهدا بموظف في الأردن عمل لدى بيبسيكو لمدة 25 عاما، بعدما أمضى والده نحو 40 عاما في الشركة.

وفي السعودية، عرضت الشركة نموذجا لسلسلة إنتاج تبدأ من زراعة البطاطا محليا وتنتهي بوصول المنتجات إلى المستهلك. ووفقا للمادة المعروضة، تزرع البطاطا على مساحة تبلغ 5 آلاف هكتار في ثلاث مدن سعودية على مدار العام، قبل نقلها إلى مصنعي الرياض والدمام للتصنيع.

وتعمل بيبسيكو بصورة مباشرة مع مزارعين سعوديين لتبادل الخبرات وتطوير الممارسات الزراعية وتحسين الإنتاج. كما قالت إن البطاطا المستخدمة في منتجاتها بالسوق السعودية محلية بالكامل، وإن جزءا من الإنتاج يخدم أسواقا أخرى في المنطقة.

وتضم الرياض كذلك مركزا للبحث والتطوير، إلى جانب المقر الإقليمي الذي يدير عمليات الشركة في نطاق يمتد من باكستان إلى نيجيريا. وكانت بيبسيكو من الشركات التي سجلت مقرا إقليميا لها في العاصمة السعودية.

وفي ملف التوظيف، أفادت الشركة بأن نسبة السعوديين في مصنع الدمام تتجاوز 80 بالمئة من إجمالي العاملين، مؤكدة أن خطتها لا تقتصر على رفع نسب التوطين، وإنما تشمل تدريب الكفاءات السعودية وإعدادها لتولي مناصب قيادية.

كما أشارت إلى اهتمامها بتمكين المرأة السعودية عبر الاستقطاب والتطوير المهني، وصولا إلى الأدوار القيادية، بالتوازي مع تطوير منتجات تجمع بين معايير الجودة العالمية والنكهات الملائمة لذوق المستهلك المحلي.