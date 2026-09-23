وأصدرت الحكم الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس، فيما يوجد الماطري خارج البلاد.

وشملت القضية خبيرا محاسبا قضت المحكمة بسجنه 5 سنوات، على خلفية اتهامات مرتبطة بتجاوزات مالية والإضرار بالإدارة والتصرف في أموال عامة على غير وجه حق.

وسبق أن أصدرت المحاكم التونسية سلسلة أحكام غيابية في قضايا فساد مرتبطة بالرئيس الراحل وأفراد من عائلته، بعد مغادرته تونس في 14 يناير 2011 إثر الاحتجاجات التي أنهت حكمه.

مصادرة أملاك بعد 2011

وفي مارس 2011، أصدر الرئيس الانتقالي آنذاك فؤاد المبزع مرسوما يقضي بمصادرة ممتلكات 114 شخصا، بينهم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته وكبار معاونيه.

وكان بن علي قد حكم تونس لمدة 23 عاما، قبل سقوط نظامه في يناير 2011 ومغادرته إلى السعودية، حيث توفي عام 2019.