وحصلت شركة (توبس) على حقوق تسمية أول عرض على الإطلاق يجرى بين شوطي نهائي المونديال بملعب (ميتلايف) في نيوجيرسي، الذي يستضيف اللقاء.

وجمع هذا العرض، الذي عرف باسم "عرض توبس النهائي بين شوطي نهائي مونديال 2026"، نخبة من أبرز فناني العصر الحالي في احتفال تاريخي يجمع بين الرياضة والموسيقى والتأثير العالمي.

وتم إنتاج العرض، الذي أشرف عليه كريس مارتن، بواسطة منظمة (غلوبال سيتيزن)، حيث شارك فيه كل من مادونا، وشاكيرا، وفرقة بي تي إس، وجاستن بيبر، بالإضافة إلى بورنا بوي، وجوستافو دوداميل، قائد الأوركسترا الفنزويلي الشهير عالميا والمدير الموسيقي والفني لأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، وجوقة (بي إس 22) الحائزة على جائزة ويبي، إلى جانب فرقة كولدبلاي.

ويدعم العرض صندوق فيفا العالمي لتعليم المواطنين، وهي مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار أميركي لتوسيع نطاق فرص التعليم الجيد وفرص كرة القدم للأطفال حول العالم.

وقد تم جمع أكثر من 60 مليون دولار حتى الآن، ويتزايد الزخم باستمرار، حيث سيتم التبرع بدولار واحد من بيع كل تذكرة لمباريات كأس العالم 2026 للصندوق الذي سيدعم مشاريع اجتماعية حول العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم التبرع بعائدات شاكيرا من أغنية (داي داي) الرسمية لكأس العالم 2026، لصندوق التعليم.