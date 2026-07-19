جاء ذلك خلال أعمال الحفائر العلمية بالقطاع الشرقي للحافة الجبلية للموقع، في كشف أسفر عن العثور على نقوش هيروغليفية وعناصر أثرية تسلط الضوء على جوانب جديدة من تاريخ جبانة منف القديمة، وتثري المعرفة بتاريخ كبار رجال الدولة والمجتمع خلال تلك الحقبة.

وقال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي إن الكشف يؤكد أن منطقة سقارة لا تزال تزخر بكنوز أثرية لم يُكشف عنها بعد، مشيرا إلى أن الاكتشافات المتتالية التي تشهدها المنطقة تبرز القيمة الحضارية الاستثنائية للموقع، الذي يعد أحد أهم مواقع التراث العالمي.

وثمن الوزير جهود البعثات الأثرية المصرية والأجنبية في مواصلة أعمالها العلمية، مؤكدا أن كل كشف أثري جديد يمثل إضافة نوعية لفهم الحضارة المصرية القديمة، ويسهم في استكمال الصورة التاريخية لإحدى أعظم الحضارات الإنسانية.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر هشام الليثي، أن أهمية الكشف لا تقتصر على العثور على مقابر جديدة، بل تمتد إلى إعادة إحياء سيرة أصحابها واستعادة صفحات من تاريخهم ظلت مدفونة تحت الرمال لآلاف السنين، بما يمنح كل اكتشاف بعدا تاريخيا وإنسانيا، ويثري الدراسات المتعلقة بالمجتمع المصري خلال عصر الدولة الحديثة.

وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، محمد عبد البديع، إن الكشف يأتي في إطار مشروع الدراسة الأثرية لجبانة البوباسطيون، كما يفتح المجال أمام المزيد من الاكتشافات خلال المواسم المقبلة، في ظل استمرار أعمال الحفائر داخل آبار الدفن والمناطق التي لم تُكتشف بعد.

وأوضح مدير عام منطقة آثار سقارة، عمرو الطيبي، أن المقبرة الأولى تعود لشخص يدعى “منتوحتب”، وتتميز جدرانها الشمالية بمناظر متقنة لحاملي القرابين ومشاهد الصيد، إلى جانب منظر كبير لصاحب المقبرة جالسا مع والدته “إعح حتب”، في تصوير يعكس المكانة الاجتماعية الرفيعة للأسرة.

وأضاف أن جدران المقبرة سجلت مجموعة من الألقاب المهمة، من بينها: الأمير الوراثي، والعمدة، والتابع للملك، والذي يسعد قلب الحاكم، والمدير، والمشرف على البلاد الأجنبية، والمشرف على جيش مدينة خبشيت، وهي ألقاب تشير إلى أن صاحب المقبرة كان من كبار رجال الإدارة والجيش في بدايات عصر الدولة الحديثة.

وأشار إلى أن المقبرة تضم بئرا للدفن لم تُستكمل أعمال الحفائر داخله بعد، على أن تُستأنف خلال الموسم الأثري المقبل، وهو ما قد يسهم في الكشف عن معلومات جديدة تتعلق بهوية والدة منتوحتب وتاريخ هذه الأسرة ودورها في الإدارة المصرية القديمة.

وأوضح الطيبي أن المقبرة الثانية تعود لشخص يدعى "بارع إم وايا"، المعروف أيضا باسم "ساموت"، والذي حمل لقب كبير التجار ببيت بتاح. وتمثل المقبرة سجلا عائليا متكاملا، إذ حفظت أسماء زوجته “توي” التي حملت لقب سيدة البيت، ووالدته “أتبيو” التي حملت لقب مغنية المعبود آمون، إلى جانب أسماء أبنائه الأربعة، بما يقدم صورة نادرة للحياة الأسرية والاجتماعية لإحدى الشخصيات البارزة في عصر الدولة الحديثة.

أما المقبرة الثالثة، فتعود لشخص يدعى “نحسي”. ورغم أنها في حالة سيئة من الحفظ، فإن ما تبقى من نقوشها يحمل قيمة تاريخية مهمة، إذ أمكن التعرف على اسم صاحبها ولقبه “المشرف على البيت”، بالإضافة إلى اسم زوجته “نفرو بتاح” التي حملت لقب سيدة البيت.

ومن أبرز عناصر هذه المقبرة جزء من عمود يحمل نصا هيروغليفيا يشير إلى عودة أحد القادة من بلاد نهرن الواقعة شمال سوريا، وهو نص يكتسب أهمية خاصة، إذ لا يساعد فقط في تأريخ المقبرة إلى عصر الدولة الحديثة، وإنما يقدم أيضا دليلا جديدا على طبيعة العلاقات المصرية مع مناطق الشرق الأدنى خلال تلك الفترة.