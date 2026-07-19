وكان عبد القوي قد كشف في وقت سابق عن إصابته بالسرطان، وسط تفاعل واسع من جمهوره وزملائه الذين حرصوا على دعمه والدعاء له.

وقبل ساعات من وفاته، نشر عبر حسابه على "فيسبوك" رسالة مقتضبة قال فيها: "الوقت عامل مهم في كل الأحوال.. المهم غيروا السيرة"، وهي كلمات رأى كثيرون أنها حملت طابع الوداع.

واشتهر الراحل بدوره في مسلسل "حضرة المتهم أبي" أمام الفنان الراحل نور الشريف، ومن إخراج رباب حسين، حيث لفت الأنظار بأدائه إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة آنذاك، من بينهم شريف سلامة، وزينة، وإيمان العاصي.

كما شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها "الليل وآخره" و"المرسي والبحار" مع يحيى الفخراني، و"ابن ليل" مع مجدي كامل، إلى جانب مشاركته في فيلم "حسن ومرقص" بطولة عادل إمام وعمر الشريف، ومن إخراج رامي إمام.