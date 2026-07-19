وأكدت هيئة خدمة المارشالات الأميركية توقيف الشقيقين، مشيرة إلى أن تفاصيل مذكرة الاعتقال لا تزال سرية، فيما أظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام أميركية عملية اقتيادهما مكبلين بالأصفاد.

من جهتها، أعلنت هيئة الادعاء الملكية البريطانية أنها وجهت إلى الشقيقين اتهامات إضافية تتعلق بالاغتصاب، وترتيب أو تسهيل الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، إلى جانب جرائم مرتبطة بصور غير لائقة لطفل، مؤكدة أنها طلبت رسميا استردادهما من الولايات المتحدة بعد ظهور أدلة جديدة.

ويواجه الشقيقان، اللذان يحملان الجنسيتين الأميركية والبريطانية، أيضا اتهامات بالتهرب الضريبي وغسل الأموال في المملكة المتحدة، بينما يلاحقان في رومانيا في قضايا تشمل الاتجار بقاصرين، وممارسة الجنس مع قاصر، وغسل الأموال، وينفيان جميع التهم الموجهة إليهما.

ويعد أندرو تيت من أكثر الشخصيات إثارة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يروج لأفكار مرتبطة بما يعرف بـ"المانوسفير"، ويملك أكثر من 10.8 ملايين متابع على منصة "إكس"، كما يعد هو وشقيقه من أبرز المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب.