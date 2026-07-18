ووقع الحادث مساء أمس الجمعة أثناء فحص التذاكر على متن قطار كان متجها من أوفنبورغ إلى كارلسروه في جنوب غرب ألمانيا.

وبحسب بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فقد نشب على ما يبدو خلاف لفظي خلال فحص التذاكر، ما استدعى تدخل اثنين من أفراد الأمن التابعين لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

ويشتبه في أن أحد الركاب، الذي يُعتقَد أنه كان تحت تأثير الكحول، وجه إهانات إلى رجلي الأمن. ثم تطور الموقف إلى اشتباك بالأيدي بين الراكب (36 عاما) وأحد رجلي الأمن (26 عاما).

وسقط الرجلان على أرضية القطار أثناء الاشتباك. وبعد ذلك انفتح أحد أبواب القطار لأسباب لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى سقوط رجل الأمن من القطار المتحرك بالقرب من إتلينغن-بروخهاوزن، وفقا للشرطة والنيابة العامة.

ولم يتضح بعد مدى سرعة القطار وقت وقوع الحادث.

وألقي القبض على المشتبه به بينما كان لا يزال على متن القطار.

وعثر على رجل الأمن مصابا بجروح بالغة الخطورة في نهاية المطاف إلى جانب السكة الحديد بعد عملية بحث واسعة النطاق، على بعد نحو كيلومترين من المكان الذي توقف فيه القطار لاحقا. ونُقلَ إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تتوفر أي معلومات إضافية عن حالته خلال الليل.

وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث والتسلسل الدقيق للوقائع. وتم إخراج القطار من الخدمة إلى حين انتهاء التحقيقات.

وأعادت تلك الحادثة إلى الأذهان واقعة مفتش تذاكر تعرض للضرب حتى الموت على يد رجل لا يحمل تذكرة في مطلع فبراير الماضي في ولاية راينلاند-بفالتس، بعدما طلب منه النزول من القطار أثناء فحص التذاكر.

وفي الأسبوع الماضي حُكمَ على الجاني البالغ من العمر 26 عاما بالسجن عشرة أعوام بعد إدانته بالتسبب في الوفاة نتيجة اعتداء بدني. وكان قد وجه إلى مفتش التذاكر لكمات عنيفة في الرأس أدت إلى إصابته بنزيف في المخ توفي على إثره.

وأثارت الجريمة صدمة واسعة في أنحاء ألمانيا، وأطلقت نقاشا بشأن الأمن على متن القطارات. وبالنسبة إلى كثير من مفتشي القطارات، اكتسبت الواقعة دلالة مؤلمة في ظل تزايد الاعتداءات على موظفي السكك الحديدية.

ووفقا لبيانات الحكومة الألمانية، سجلت الشرطة الاتحادية نحو 2690 اعتداء على موظفي شركة "دويتشه بان" خلال عام 2025، بزيادة بلغت نحو 11% مقارنة بالعام السابق.