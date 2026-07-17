وقالت وزارة العدل الأميركية، إن المعتقل يدعى فينسنت لانغ، ويبلغ من العمر 60 عاما، وينحدر من مدينة ‌في ولاية بنسلفانيا، ووجهت إليه تهمة "تدمير أو إتلاف مبنى أو ممتلكات تُستخدم ‌في التجارة ‌بين الولايات عن عمد عن طريق إضرام حريق، أو محاولة القيام بذلك، فيما يتعلق بحريق متعمد اندلع الأسبوع الماضي في ‌مسجد بالمدينة".

وتضمنت الشكوى ‌الجنائية تفاصيل تتعلق بالواقعة التي حدثت في الساعات الأولى من يوم 5 يوليو الجاري، حين اقترب لانغ من المركز الإسلامي لشمال شرقي فيلادلفيا، وأشعل جهازا ⁠حارقا، وألقى به ‌في مدخل المسجد مما أدى إلى ⁠اندلاع حريق داخل المبنى.

ووأوضحت وزارة ⁠العدل الأميركية أنه في حال إدانته، يواجه لانغ عقوبة قصوى ​محتملة تصل ⁠إلى 20 سنة ​في السجن، مع حد أدنى إلزامي للسجن مدته 5 سنوات.