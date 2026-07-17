وقتلت الدببة ما لا يقل عن خمسة أشخاص في اليابان منذ الأول من أبريل، جميعهم في منطقة توهوكو في شمال البلاد، بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 13 هجوما أوقع إصابات في مختلف أنحاء البلاد خلال السنة المالية الماضية، بحسب وزارة البيئة.

وتلقت الشرطة في مدينة شيزوكويشي، بلاغا مساء الإثنين من عائلة تفيد بدخول دب إلى منزلها.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن الدب "فتح الثلاجة وبعثر محتوياتها في مكان قريب".

وأشار المسؤول إلى أن آثار الأقدام تدل على أن الدب "خرج من باب خلفي مجاور للمطبخ، كما فتش في سلة المهملات بحثا عن بقايا الطعام".

وأبلغت أربع أسر أخرى على الأقل عن دخول دببة إلى منازلها في مدينة شيزوكويشي منذ الخامس من يوليو، بحسب المسؤول في الشرطة.

وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات رصد الدببة بعد خروجها من سباتها الشتوي، وتزايدت أعدادها التي تتجول في المدن والبلدات.

وفي يونيو، احتاج العشرات من رجال الشرطة والصيادين ومسؤولي المدينة أربعة أيام للقبض على دب كان يتجول في أوتسونوميا بشمال طوكيو، ما اضطر السلطات إلى إغلاق المدارس على نطاق واسع.

وقبل ذلك، هاجم دب آخر وُصف بأنه "شديد الذكاء" بعد أن شرّع نافذة وفتح صنبورا، أربعة أشخاص في مصنعين في فوكوشيما، وظل طليقا لأيام.

ويعزو العلماء هذا الارتفاع الحاد في الحوادث إلى ازدياد أعداد الدببة، وتناقص عدد السكان في المناطق الريفية، وعوامل أخرى تشمل تفاوت توافر الغذاء المعتاد للدببة.