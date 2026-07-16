و‌ذكرت دار المزادات أن القميص الذي يحمل الرقم 10، وارتداه بيليه عندما ‌كان يبلغ ‌من العمر 17 عاما فقط ليقود البرازيل للفوز على السويد صاحبة الأرض 5-2 في ستوكهولم والتتويج بلقبها الأول في كأس العالم، ‌جذب عشرة عروض من أكثر ‌من ⁠خمسة مزايدين.

وجعلت هذه الصفقة القميص ثاني أغلى قميص كرة قدم يُباع في مزاد علني على الإطلاق، ⁠خلف قميص ‌دييغو مارادونا الذي ارتداه عندما سجل هدفه ⁠الشهير بيده للأرجنتين في مرمى إنجلترا بكأس ⁠العالم 1986، والذي بيع مقابل 9.3 مليون دولار في عام 2022.

وسجل ⁠بيليه، الذي توفي عام 2022 عن 82 عاما، هدفين في نهائي 1958، ولا يزال يحتفظ برقم أصغر لاعب يسجل هدفا في مباراة نهائية لكأس العالم.

وكان القميص قد بيع في وقت سابق بمزاد علني عام 2004 مقابل 70505 ‌جنيه إسترليني (ما يعادل 105600 دولار)، وفقا لدار "سوذبيز".