ويحمل التصميم الجديد على الوجه ​الأمامي كلمة "الحرية" وعبارة "نثق بالله"، إلى جانب التاريخين "1776-2026"، فيما يظهر على ‌الوجه الخلفي النسر الأصلع المستوحى من الختم الرئاسي.

ويعد هذا التصميم تعديلا لمسودة كشف ‌عنها في ‌أكتوبر.

وكانت المسودة السابقة تظهر ترامب رافعا قبضته ومرفقة بعبارة "قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا"، في إشارة إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال حملة الانتخابات ‌الرئاسية لعام 2024.

وقال ترامب إنه ‌يشعر "بالفخر" لإصدار ⁠العملة، مضيفا في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس: "أعطوني عملة معدنية. هذا أمر غير معتاد للغاية، على حد فهمي".

وأثار منتقدون تساؤلات بشأن ⁠مدى قانونية ‌التصميم، فهناك قانون أميركي صادر عام 1866 ينص ⁠على عدم جواز استخدام صورة أي شخص على قيد ⁠الحياة على العملة الأميركية، لكن هذا النص يتعلق بالأوراق النقدية التي ​يصدرها مكتب النقش ⁠والطباعة، بينما تتولى ​دار سك العملة الأميركية إصدار العملات المعدنية.

وأقر الكونغرس في عام 2020 قانونا يجيز لوزارة الخزانة ​سك عملات معدنية من فئة دولار واحد احتفالا بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، غير أن القانون حظر تضمين أي تصميمات تصور أشخاصا ما زالوا على قيد ​الحياة.

وأعلنت ‌وزارة الخزانة في بيان أن العملة قيد الإنتاج ويجري سكها ​في فيلادلفيا.