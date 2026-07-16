وقام ⁠ليساندرو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو برفع اللافتة، وهما يبتسمان، ولوحا للجماهير في المدرجات.

ويحظر قانون "الفيفا" الخاص بقواعد السلوك في الملاعب "اللافتات والأعلام والمنشورات والملابس وغيرها من الأدوات ذات الطابع السياسي أو ‌المسيء أو التمييزي" داخل الملاعب.

وتعد ‌مسألة السيادة على ‌الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، التي يعرفها البريطانيون باسم جزر فوكلاند والأرجنتينيون باسم جزر مالفيناس، نقطة خلاف طويلة الأمد في العلاقات بين البلدين.

وخاض ‌البلدان صراعا قصيرا حول الجزر ‌في عام ⁠1982، لقي فيه 649 جنديا أرجنتينيا و255 مقاتلا بريطانيا مصرعهم.

وانتصرت بريطانيا في النهاية، وعبّرت الغالبية العظمى من سكان الجزر عن رغبتهم ⁠في البقاء جزءا من ‌المملكة المتحدة.

لكن الأرجنتين تدعي منذ فترة طويلة أنها ⁠ورثت الجزر عن إسبانيا بعد استقلالها في عام 1816، ⁠وأن بريطانيا سيطرت عليها في عام 1833 عن طريق عمل استعماري غير قانوني.