ووفق مصادر لسكاي نيوز عربية، فقد تمهد هذه الخطوات الطريق أمام انتقال شاكر خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث ينوي الإقامة بشكل دائم.

وأشارت المصادر إلى أن شاكر يعتزم التقدم للحصول على الجنسية القطرية عقب استكمال الإجراءات الرسمية، في خطوة تعكس التحولات التي شهدتها أوضاعه خلال الأشهر الأخيرة، بعد تطورات قضائية وشخصية مهدت أمامه لبدء صفحة جديدة.

وبحسب المصادر، يقيم الفنان حاليا في منطقة اليرزة في قضاء بعبدا بمحافظة جبل لبنان، وسط تدابير أمنية خاصة، حيث يتولى فريق أمني تابع للسفارة القطرية تأمين حمايته إلى حين مغادرته إلى الدوحة.

وفي الجانب الفني، فرغ فضل شاكر من تجهيز ست أغانٍ جديدة، من المقرر طرحها تباعا خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة لعودته إلى الساحة الغنائية العربية.

كما يستعد لإحياء حفل في مدينة الرياض خلال شهر سبتمبر المقبل، ليكون أول ظهور فني له بعد انتقاله للإقامة في قطر.

وتشير المعلومات إلى أن شاكر يعاني من مرض السكري، وقد يبدأ في برنامج علاجي متخصص فور وصوله إلى الدوحة، بإشراف فريق طبي يتابع حالته، بهدف تحسين وضعه الصحي بالتزامن مع انطلاق نشاطه الفني.

وتتزامن هذه التطورات مع ترقب جمهوره لما ستشهده المرحلة المقبلة من خطوات، بعد الملف القضائي الذي استحوذ على اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية، وأعاد اسمه إلى صدارة المشهدين الفني والإعلامي.