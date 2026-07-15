وأُعلن عن وفاة سوكور داخل سجن ولاية فلوريدا بالقرب من مدينة ستارك، بعد حقنه بمزيج من ثلاثة عقاقير قاتلة.

ويأتي تنفيذ الحكم في وقت تستعد فيه الولاية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق 3 سجناء مسنين خلال شهر واحد، فيما تُعد فلوريدا من أكثر الولايات الأميركية تنفيذا لأحكام الإعدام.

وقبل تنفيذ الحكم، رُبط سوكور إلى سرير الإعدام ووُضع في ذراعه محلول وريدي.

وعندما سأله مدير السجن عما إذا كانت لديه كلمات أخيرة، اعتذر مرارا لعائلة الضحية، معربا عن أسفه الشديد للجريمة، كما شكر أفراد عائلته على دعمهم له على مر السنين.

وبدأ ضخ العقاقير القاتلة في الساعة 6:03 مساء، حيث تنفس سوكور بعمق لنحو دقيقة، أعقبها بضع ثوان من اللهاث، ثم بقي ساكنا.

وبعد التأكد من عدم استجابته، استُدعي مسعف إلى غرفة الإعدام في الساعة 6:14 مساء، قبل إعلان وفاته بعد دقائق.

وفي بيان صدر الثلاثاء، أعربت عائلة باتريشيا جيفورد عن شكرها للمدعين العامين والمحققين وكل من واصل متابعة القضية، مؤكدة أنها تسعى إلى "تصحيح مفهوم خاطئ مؤلم" يفيد بأن الضحية ذهبت طواعية مع دينيس سوكور وشقيقه غاري.

وقال بوب جيفورد، شقيق الضحية، في البيان إن إدانة سوكور والحكم عليه عام 1987 منحا العائلة "قدرا من العدالة والعزاء وإغلاق هذا الملف"، مضيفا أن ذلك وفر لهم الطمأنينة إلى أنه "لن يكون حرا مرة أخرى لإيذاء امرأة أخرى".