فبدلا من ظهور الرسالة مباشرة كما اعتاد المستخدمون، أصبحت تصل إلى الشاشة عبر حركة انسيابية من الجهة اليمنى، وهو تغيير بسيط في الظاهر، لكنه لم يرق لكثيرين.

ورغم أن شركة "ميتا"، المالكة للتطبيق، لم تعلن رسميا عن هذه الإضافة، فإنها لفتت انتباه المستخدمين سريعا، لتتحول إلى موضوع واسع التداول على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعرب عدد منهم عن انزعاجهم من الحركة الجديدة، معتبرين أنها تشتت الانتباه وتؤثر في تجربة الاستخدام.

وكتب أحدهم على منصة "إكس": "الرسوم المتحركة الجديدة لإرسال الرسائل في واتساب على نظام "أي أو إس" تجعلني أشعر بالغثيان".

وقال آخر: "الرسوم المتحركة الجديدة عند إرسال الرسائل في واتساب أفقدتني أعصابي تماما". وفق صحيفة "ديلي ميل".

وكانت هذه الميزة قد بدأت بالظهور الأسبوع الماضي ضمن نسخة واتساب الخاصة بنظام "أي أو إس"، لتضيف حركات جديدة عند إرسال الرسائل، في إطار التحديثات المستمرة التي يجريها التطبيق على واجهته.

وفي المقابل يتيح واتساب لمن لا يفضل هذا التغيير، إمكانية إيقاف الحركة الجديدة بسهولة من خلال إعدادات التطبيق. ويكفي فتح واتساب، ثم الانتقال إلى الإعدادات، واختيار المظهر، ثم الرسوم المتحركة، وبعدها تعطيل خيار الرسائل، لتعود الرسائل إلى الظهور بالطريقة التقليدية التي اعتاد عليها المستخدمون.