وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، أن شحنة جبن "الإمنتال" اختفت أثناء نقلها من مصنع للأجبان في مدينة بايرويت بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا إلى جهة استيراد في فرنسا.

وأوكلت شركة الشحن المسؤولن عن العملية، مهمة النقل إلى شركة نقل أخرى عبر منصة إلكترونية.

وذكرت الشرطة أن شاحنة وصلت إلى مصنع الأجبان في مدينة بايرويت، وحُمّلت بـ20 طنا من الجبن، لكن الشاحنة لم تصل أبدا إلى وجهتها في فرنسا.

ولم تسفر التحقيقات عن نتائج حتى الآن، فيما تثير العملية الريبة بشأن إمكانية اختفاء الشحنة بسبب عملية نصب باستخدام المنصة الإلكترونية، خصوصا وأن قيمتها تُقدّر بنحو 80 ألف يورو.

وجاءت العملية في وقت تسببت موجة الحر في أوروبا، بأضرار بالغة في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني، مما يثير مخاوف متزايدة من ارتفاع كبير لأسعار المنتجات بما فيها الألبنان والأجبان، بسبب الأزمة الناشئة والمرتبطة بالطقس، بحسب تقارير عدة.

ويمثل الجبن قيمة كبيرة في المجتمعات الأوروبية، خصوصا في فرنسا، إذ يتجاوز كونه مادة أساسية للاستخدام في الموائد، إلى حضور كبير بوصفه إرثا ثقافيا مهما في تاريخ هذه المجتمعات.

وتتصدر ألمانيا قائمة أكبر مستوردي الجبن في العالم، كما تتصدر أيضا قائمة أكبر المنتجين في أوروبا والعالم، فيما تحتل فرنسا الرتبة الثانية في قائمة أكبر المستوردين في العالم.

وتعد تجارة الأجبان بين ألمانيا وفرنسا من أكبر قطاعات التبادل التجاري في المواد الغذائية في أوروبا.