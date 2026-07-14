ووفقا لمسؤولي مدينة بانكوك، لا يزال أكثر من 70 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 24 في حالة حرجة.

واندلع الحريق في وقت متأخر من مساء الأحد داخل حانة "رونغ بير نا لادبراو" في شمال العاصمة التايلاندية، ويعد الحريق الأكثر دموية في المدينة منذ 17 عاما.

واستغرق رجال الإطفاء نحو نصف ساعة للسيطرة عليه.

وتصف الحانة نفسها باللغة التايلاندية بأنها مصنع جعة أو قاعة لتقديم البيرة، وتقول إنها تتسع لما يصل إلى 600 زائر، إلا أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا داخلها وقت اندلاع الحريق مساء الأحد.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق، وما إذا كانت الحانة ملتزمة بإجراءات السلامة.

وقالت الشرطة إن معظم الضحايا عثر عليهم محاصرين داخل دورات مياه لا تحتوي على نوافذ، ويعتقد أنهم لجأوا إليها هربا من ألسنة اللهب.