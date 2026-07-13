ونشرت لينا سيلنيس صديقة سورلوث، عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، عينات من الإساءات والتهديدات التي وصلت إليهما بعد المباراة التي أقيمت السبت في ميامي.

وجاء في أحد التعليقات: "أرجوك انتحر أيها الأحمق"، بينما كتب آخر "أخبري رجلك أن يغادر النرويج ويقفز من فوق منحدر".

وذهب تعليق ثالث لأبعد من ذلك، إذ جاء فيه: "سوف أقتله".

ويعتقد أن هذه الرسائل الهجومية تأتي على خلفية إهدار مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني فرصة ثمينة عندما كانت النرويج متقدمة على إنجلترا بهدف من دون رد، حيث فضل التسديد بدلا من التمرير لزميله إيرلنغ هالاند الذي كان في موقع أفضل للتسجيل.

وقالت سيلنيس: "كأس العالم وكرة القدم يجلبان الفرح، لكنهما يجلبان أيضا الكثير من الكراهية. لا أريد حقا أن أعطي هذا الأمر الكثير من الاهتمام، لكن كان علي فعل ذلك بعد قراءة هذه التعليقات".