وأظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية أن 225 مهاجرا عبروا القنال، الجمعة، على متن ثلاثة قوارب، كان أكبرها يحمل 128 شخصا، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 125 مهاجرا، والمسجل في سبتمبر 2025.

وقالت وزارة الداخلية إن الرقم يعكس تصاعد المخاطر التي باتت شبكات تهريب البشر مستعدة لتحملها، من خلال حشر أعداد متزايدة من المهاجرين في قوارب غير صالحة للإبحار.

ورغم تسجيل هذا الرقم القياسي، أظهرت البيانات تراجعا في إجمالي أعداد الوافدين عبر القنال خلال النصف الأول من العام، إذ وصل نحو 11884 مهاجرا بين يناير ويونيو، بانخفاض نسبته 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.