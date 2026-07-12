وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "السيناتور ليندسي غراهام، أحد أعظم الأشخاص الذين عرفتهم على الإطلاق، توفي! كان دؤوبا في العمل ووطنيا أميركيا حقيقيّا. سيفتقده الجميع كثيرا".

من جانبه، قدم رئيس ​الوزراء ⁠الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون كبار آخرون تعازيهم في وفاة ​عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي ‌غراهام، وقالوا إنهم فقدوا صديقا عزيزا.

وقال نتنياهو ‌في ‌بيان: "أدرك ليندسي أن أمن إسرائيل وأمن أميركا لا ينفصلان".

وأضاف: "فقدت إسرائيل أحد أعظم ‌أصدقائها، وفقدت ‌أميركا ⁠شخصا وطنيا عظيما، وفقدت أنا صديقا عزيزا".

وفي منشورات منفصلة على ⁠منصة ‌إكس، وصف الرئيس الإسرائيلي ⁠إسحق هرتسوغ ووزير الدفاع يسرائيل ⁠كاتس ووزير الخارجية جدعون ​ساعر ورئيس الوزراء ⁠السابق ​نفتالي بينيت، غراهام بأنه صديق حقيقي لإسرائيل وأحد ​أقوى الداعمين لها.

مسيرة عسكرية وسياسية

وُلد ليندسي غراهام في 9 يوليو 1955 بمدينة سنتر في ولاية كارولاينا الجنوبية، وحصل على شهادة الدكتوراه في القانون قبل التحاقه بسلاح الجو الأميركي، حيث عمل محاميًا عسكريًا ومدعيًا عامًا للقوات الجوية في أوروبا بين عامي 1984 و1988، ثم انتقل إلى ممارسة المحاماة.

ودخل غراهام الحياة السياسية في تسعينيات القرن الماضي، فانتخب عضوًا في مجلس نواب ولاية كارولاينا الجنوبية، ثم في مجلس النواب الأمريكي، قبل أن يصبح عضوًا في مجلس الشيوخ عام 2003، ليبرز لاحقًا كأحد أبرز الوجوه الجمهورية وأكثرها تأثيرًا في ملفات السياسة الخارجية والدفاع.