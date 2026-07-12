وذكر المكتب، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي لغراهام على منصة إكس، أن السيناتور توفي مساء السبت، مشيرًا إلى أن عائلته طلبت احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.

وشغل غراهام مقعد ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ منذ عام 2003، وكان من أبرز وجوه الحزب الجمهوري، وعُرف بمواقفه المتشددة في ملفات السياسة الخارجية والدفاع، وتحالفه الوثيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال السنوات الأخيرة.

وكان غراهام قد ظهر علنًا قبل وفاته بيومين خلال زيارة إلى كييف، ناقش فيها مع مسؤولين أوكرانيين العقوبات على روسيا وملفات الدعم العسكري.