وأوضحت الهيئة في بيانها أن العجلة الأولى من العربة الواقعة خلف الجرار مباشرة قد خرجت عن القضبان وأسفرت الواقعة عن إصابة 14 شخصًا.

وفور وقوع الحادث دفعت هيئة السكة الحديد بفرق الطوارئ والأوناش والمعدات الفنية اللازمة إلى الموقع، للتعامل السريع مع الموقف، وإعادة العربة إلى مسارها الطبيعي على القضبان، لضمان استعادة انتظام حركة القطارات بكامل كفاءتها وفي أسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، قررت الهيئة تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب والدواعي الفنية التي أدت إلى خروج العربة عن مسارها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بناءً على ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق القانوني والفني.

واعربت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الحادث.