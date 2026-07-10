وحظي هالاند، ماكينة التسجيل النروبجية، بشعبية جارفة خلال نسخة 2026 من أكبر حدث كروي في العالم، بعدما ساهم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بأهدافه السبعة في أربع مباريات في وصول بلاده إلى ربع النهائي بعد إقصائها العملاقة البرازيل 2-1، ضاربة موعدا السبت مع إنجلترا.

ووصل إعجاب مشجعيه في البيرو إلى حد تسمية أطفالهم باسمه، إذ يحمل 468 شخصا اسم عائلة النروبجي، وفقا لهيئة السجل المدني.

كما يحمل 91 مولودا الاسم الكامل إرلينغ هالاند، بحسب المصدر نفسه.

وقال المتحدث باسم هيئة السجل المدني إيفان توريس لقناة "باناميريكانا" التلفزيونية: "يشكل عدد من نجوم كرة القدم مصدر إلهام للبيروفيين عند تسجيل أطفالهم بهذه الأسماء".

وأوضح توريس أن معظم الأطفال الذين سُموا تيمنا بهالاند سُجلوا خلال الأسابيع التي أعقبت انطلاق كأس العالم، مع ارتفاع الأعداد بشكل لافت بعد تأهل النروبج إلى ربع النهائي، مضيفا: "هالاند بيروفي أيضا".

وسبق أن ألهمت حمى كرة القدم الآباء الجدد في البيرو، إذ يحمل 3402 اسم عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من بينهم 292 يحملون الاسم الكامل لبطل مونديال 2022.

كما يوجد 1185 بيروفيا يحملون اسم عائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين يحمل 1241 شخصا اسم يامال تيمنا بالنجم الإسباني الصاعد لامين يامال.

أما اسم البرازيلي نيمار، فيحمله 33809 شخصا في البيرو.