لم تكن تشن داي، الواقعة على أطراف مدينة جينجيانغ بمقاطعة فوجيان الساحلية، سوى بلدة زراعية هادئة قبل عقود قليلة، تعتمد اقتصادها على الزراعة وصيد الأسماك التقليدي كغيرها من مناطق الساحل الصيني. لكن بداية من ثمانينيات القرن الماضي، ومع انطلاق سياسات الإصلاح الاقتصادي الصينية وفتح الأبواب أمام ورش العائلات الصغيرة، بدأت البلدة تتحول تدريجيا إلى واحدة من أكثر البقاع كثافة صناعية في العالم.

اليوم، وعلى مساحة لا تتجاوز 39 كيلومترا مربعا فقط، أي أصغر من كثير من الأحياء السكنية في المدن الكبرى، تضم تشن داي أكثر من 3000 مصنع أحذية، تعمل فيها عشرات الآلاف من العمال على مدار الساعة، وتخرج منها وحدها نحو 40 بالمئة من إجمالي إنتاج الأحذية الرياضية والكاجوال في الصين بأكملها.

مسقط رأس عمالقة الصناعة

القيمة الحقيقية لهذه البلدة الصغيرة لا تكمن في حجم الإنتاج وحده، بل في كونها المهد الفعلي لعلامات تجارية باتت اليوم أسماء عالمية مألوفة، من بينها: "أنتا"، إحدى أكبر شركات الملابس الرياضية في العالم من حيث الإيرادات، و"شيتيب"، و361 درجة، و"بيك"، بالإضافة إلى "هونغ شينغ إيركي"، العلامة التي اشتهرت عالميا وعربيا عام 2021 بعد تبرعها بملايين اليوانات لضحايا الفيضانات رغم صعوباتها المالية آنذاك، ما أثار موجة تعاطف استهلاكي ضخمة انعكست على مبيعاتها.

ولم تنشأ هذه الشركات في مقار فاخرة أو مدن صناعية مخططة، بل ولدت جميعا من ورش عائلية صغيرة داخل تشن داي نفسها، قبل أن تتوسع تدريجيا لتصبح لاعبين عالميين ينافسون عمالقة مثل نايكي وأديداس في السوق الآسيوية والعالمية.

كثافة صناعية

النمو الصناعي المتسارع، الذي لم تواكبه دائما عمليات تحديث شاملة للبنية التحتية والمعايير الإنشائية، خلق بيئة عمل معقدة. فكثير من المصانع في المنطقة، وبينها مصانع صغيرة ومتوسطة تعمل كمقاولين من الباطن لصالح العلامات الكبرى، لا تزال تعمل داخل مبان قديمة نسبيا شيدت في مراحل التوسع الأولى للبلدة، دون أن تخضع دائما لإعادة تقييم هندسي يواكب حجم الإنتاج الحالي وكثافة العمالة فيها.

وتشير تقارير السلامة الصناعية الصينية إلى أن هذا النمط من المصانع، القائم على مبانٍ ذاتية البناء تجمع أحيانا بين الإنتاج والتخزين وسكن العمال في هيكل واحد، ما يعرف بظاهرة "المصانع الثلاثية"، يتكرر بشكل ملحوظ في المناطق الصناعية التي نمت عضويا من الأسفل إلى الأعلى، مثل تشن داي، مقارنة بالمجمعات الصناعية الحديثة المخططة مركزيا.

عمالة مهاجرة

ويعتمد هذا النموذج الصناعي بشكل أساسي على العمالة المهاجرة القادمة من الأقاليم الداخلية الأكثر فقرا في الصين، الذين ينتقلون آلاف الكيلومترات للعمل في نظام الورديات الثلاث الذي يبقي خطوط الإنتاج تعمل دون توقف.

هذا الحجم الهائل من الإنتاج المتواصل جعل من "جينجيانغ" عموما، و"تشن داي" تحديدا، واحدة من أكثر مناطق الصين اعتمادا على تدفق مستمر لليد العاملة الوافدة، في معادلة اقتصادية تخدم سلاسل التوريد العالمية، لكنها تضع عبئا إضافيا على أنظمة السلامة والإسكان المؤقت لهذه الأعداد الكبيرة من العمال.