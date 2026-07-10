وكشفت تقارير صحفية أن نحو 900 ثعبان، كثير منها سام، غزت مدينة هنغتشو جنوبي الصين، حيث جلبت مياه الفيضانات هذا الواقع المرعب إلى نحو مليون شخص يسكنون المدينة.

وحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، توفيت امرأة بعد أن لدغتها أفعى، يحتمل أن تكون كوبرا، يشتبه في أنها هربت من إحدى مزارع الزواحف التي غمرتها المياه في المنطقة، كما أن وسائل الإعلام الرسمية أفادت بتعرض عدد آخر من الأشخاص للدغات.

وأظهرت مقاطع فيديو مروعة نشرها السكان، ثعابين تسبح في الشوارع ورؤوسها مرفوعة فوق مياه الفيضانات.

وقللت السلطات الصينية في البداية من شأن التهديد، لكنها الآن تصدر تحذيرات لسكان القرى بالابتعاد عن هذه الزواحف، كما تعمل على جمع صائدي الثعابين، وتعزيز مخزون مضادات السموم، وإعداد العاملين في المستشفيات لاحتمال تدفق حالات اللدغات.

والخميس ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة غوانغشي جنوبي الصين إلى 39 قتيلا، بينما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وتسببت الأحوال الجوية القاسية في اضطرابات واسعة جنوبي ووسط الصين هذا الأسبوع، إذ شهدت قوانغشي أمطارا غزيرة وفيضانات شديدة، بينما يتجه إعصار فائق القوة نحو مقاطعات شرقية، من المتوقع أن يبلغها خلال عطلة الأسبوع.