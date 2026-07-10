وبدأت هذه الكرات بالظهور على شاطئ فورست شمالي كوينزلاند، مما دفع إدارة الإطفاء في الولاية إلى إبلاغ الأستراليين بأنها تعمل مع جهات شريكة لتحديد هويتها.

وأفادت إدارة الإطفاء أن فريقا علميا متخصصا جمع عددا من هذه الكرات الغامضة، وفرض منطقة عازلة حولها.

وتم تحذير السكان من الاقتراب من أي كرات قد تجرفها الأمواج، وإبلاغ السلطات فورا.

لكن مؤخرا كشفت وكالة الفضاء الأسترالية، أن الكرات الفضية "حطام فضائي غير ضار".

وقالت الوكالة: "يبدو أن الأجسام التي تم انتشالها هي أوعية ضغط من مركبة إطلاق فضائية، ويتوافق موقع هذه الأجسام وخصائصها مع حطام صاروخ أجنبي عاد مؤخرا إلى الغلاف الجوي قادما من مداره في الفضاء".

وأعلنت أنها تعمل مع سلطات أجنبية لتحديد المركبة الفضائية مصدر الحطام.

وأكدت وكالة الفضاء الأسترالية أن "الأجسام آمنة"، مشيرة إلى احتمال أن تجرف الأمواج المزيد منها نحو الشاطئ.