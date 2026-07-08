وكتب فاروق: "شرفتونا يا مصريين.. ومبروك للأرجنتين".

وسبب منشور الوزير غضبا بالأوساط الإعلامية والسياسية والشعبية، لا سيما أن قطاعا كبيرا من متابعي كرة القدم في مصر يرون في فوز الأرجنتين ظلما كبيرا لمنتخب بلادهم، وأنه كان نتيجة انحياز تحكيمي واضح لا بسبب تقصير من جانب لاعبي "الفراعنة".

ودفعت حالة الغضب الشعبي الوزير إلى تعديل المنشور بعد نشره، إذ كتب "شرفتونا يا مصريين أمام الأرجنتين"، لكن الكلمات القديمة كانت قد انتشرت بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، مخلفة موجة من الانتقادات ظهرت بقوة على صفحته من خلال التعليقات.

كما شارك الوزير منشورا آخر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كتب فيه "شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى".

"غير مقصود"

علق مصدر في وزارة التموين على المنشور المثير للجدل، الأربعاء، قائلا إن الوزير "لم يقلل من مشاعر المصريين على الإطلاق، فكل ما حدث أنه تعامل بالروح الرياضية المتعارف عليها، ودائما في مصر ما نبارك للفائز حتى إن لم يكن فريقنا الذي نشجعه".

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الجميع في الوزارة يعلمون تأثر الوزير بهزيمة منتخب مصر، وهو شعور وطني لدى الجميع لا فرق فيه بين مسؤول أو غير مسؤول".

وأضاف: "التعليقات المنتقدة التي فهم أصحابها منشور الوزير بشكل سلبي دفعته إلى تعديله بعبارة أخرى، حيث حذف التهنئة لمنتخب الأرجنتين، وحذف كافة التعليقات مع إغلاق إمكانية التعليق، ومع ذلك ما تزال الانتقادات توجه إليه".

وانتقد المصدر ما سماها "حالة التشكيك والاتهامات التي دائما ما ترافق مباريات كرة القدم، وهي ظاهرة لم تكن موجودة في المجتمع المصري من قبل" حسب تعبيره، مشددا على ضرورة عدم خلط السياسة بالرياضة".