وأفادت إدارة إطفاء نيويورك بأن جميع الركاب أُخرجوا بسلام، فيما أصيب شخصان بجروح طفيفة ورفضا تلقي العلاج.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أن الطائرة، وهي من طراز "كودياك 100" أحادية المحرك، تعرضت لكسر في دعامة الجناح، ما أجبر الطيار على الهبوط الاضطراري بالقرب من محطة الطائرات المائية سكاي بورت في شارع إيست 23.

وأظهرت مشاهد من موقع الحادث الطائرة وهي مائلة داخل المياه، بينما عملت فرق الإنقاذ على تأمين الموقع تمهيداً لسحبها، في وقت باشرت فيه السلطات الأميركية تحقيقاً لتحديد أسباب العطل.