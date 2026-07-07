وكان منتخب فرنسا قد فاز على باراغواي في دور الستة عشر من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسجل مبابي هدف الفوز من ضربة جزاء.

وعلقت السيناتور الباراغوايانية، سيليست أماريلا دي بوتشيا، على منشور بشأن المهاجم الفرنسي قائلة: "بروتو لم يتعلم الكتابة حتى، بدلا من حليب أمه، كان يرضع جوز الهند، هذه أكثر المعلومات التي سمعتها عن الشمبانزي".

ورد مبابي على صورة لها عبر "إكس" قائلا: "امرأة حقيرة ولا تستحقين منصبك ولا تمثلين باراغواي".

وأوضح: "بسبب جهلك وعنصريتك، نسي العالم بالفعل المسيرة التاريخية والتزام لاعبي فريقك خلال كأس العالم، وفسح هذا المجال لامرأة كي تسيء إلى سمعة بلدها".

وأضاف مبابي أنه لن يمنح أمثالها أبدا حرية نشر كراهيتهم وعنصريتهم في العالم، على حسب قوله.

كما أعربت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، عن غضبها الشديد إزاء تصريحات السيناتور.

وكتبت فيراري عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "إنها تصريحات سيئة وغير لائقة ومرفوضة بشدة لأنها تصدر عن شخصية سياسية".