عندما التقى الأمير ويليام بدونالد ترامب بعد حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في 6 ديسمبر، قال الرئيس الأميركي المنتخب إنهما أجريا حديثًا "رائعًا"، لكن من المرجح أن موضوع والدة الأمير الراحلة، الأميرة ديانا، لم يُطرح.

في التسعينيات، ترددت أنباء عن إعجاب ترامب الشديد بالأميرة ديانا، كما ورد في مقال كتبته صديقتها سيلينا سكوت، وهي قصة عادت للظهور مجدداً بعد لقاء الأمير ويليام بالرئيس المنتخب.

كتبت سكوت في مقال نُشر عام 2015 في صحيفة صنداي تايمز (نقلا عن مجلة بيبول): "أغرق ترامب ديانا في قصر كنسينغتون بباقات ضخمة من الزهور، قيمة كل باقة مئات الجنيهات الإسترلينية"، مضيفةً: "من الواضح أن ترامب كان يرى في ديانا الزوجة المثالية التي تُعتبر بمثابة جائزة ثمينة".

وتابعت سكوت: "مع تراكم الورود والأوركيد في شقتها، ازداد قلقها بشأن ما يجب عليها فعله. لقد بدأت تشعر وكأن ترامب يلاحقها".

وعندما طلبت ديانا النصيحة بشأن الموقف، نصحتها صديقتها المذيعة سيلينا سكوت "برميها في سلة المهملات".

وأضاف سكوت: "ضحكت ديانا". ومع ذلك، بمجرد أن انتشرت القصة، نفى ترامب وجود أي علاقة عاطفية بينه وبين الأميرة ديانا، مصرحًا لبيرس مورغان (عبر مجلة نيوزويك) أن مزاعم سكوت "عارية عن الصحة تمامًا".

وقال ترامب: "لقد أعجبتني". "قابلتها مرة في نيويورك بينما كنا نقف في طابور، وتصافحنا جميعاً، وكانت تلك المرة الوحيدة التي قابلتها فيها. قرأت تلك القصة التي تقول إنني كنت أتصل بها أو شيئاً من هذا القبيل، وكانت تلك القصة كاذبة تماماً".