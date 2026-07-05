وتداول رواد المنصات الرقمية بشكل واسع مقطع فيديو يوثق لحظة وصول أليسيا برفقة والدها، إلى جانب عدد من المسؤولين والمرافقين الرسميين إلى محيط الملعب.

وأظهرت المقطع المصور أليسيا وهي ترتدي قميص نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، مما أثار تفاعلا لافتا وإشادات واسعة من قبل الجماهير المغربية التي اعتبرت الخطوة دليلا على الدعم والتعاطف مع "أسود الأطلس".

وانتشر الفيديو بعد انتهاء المباراة التي حسمها المنتخب المغربي لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد أمام نظيره الكندي، ليؤكد صدارته وجدارته في البطولة وسط أجواء احتفالية صاخبة في المدرجات وخارجها.