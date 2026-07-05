وشهدت قرية "نجع عزوز" التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، مشاجرة بين 4 سيدات بسبب خلافات جيرة متكررة، تطورت إلى استخدام أسلحة آلية، ما أدى إلى مقتل سيدة في موقع الحادث، بينما توفيت أخرى متأثرة بإصابتها بعد نقلها إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث فرضت كردونا أمنيا بمحيط المنطقة، ونُقلت الضحيتان إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

وأظهرت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة تجدد خلافات قديمة بين الجيران، قبل أن تتطور إلى تبادل لإطلاق النار، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين في الواقعة، بينما تباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث.

وقال مدير مكتب موقع "تحيا مصر" بمحافظة قنا، محمد أسعد، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الشرارة الأولى للأحداث بدأت قرابة منتصف النهار عقب خلاف بين أطفال، سرعان ما امتد إلى أمهاتهم، قبل أن يتطور إلى مشاجرة بين 4 سيدات استخدمت خلالها البنادق الآلية.

وأضاف أن السيدة الأولى، البالغة من العمر 26 عاما، توفيت متأثرة بإصابتها بطلق ناري، فيما أصيبت سيدة أخرى خلال تبادل إطلاق النار، لكنها فارقت الحياة داخل المستشفى بعد نحو ساعة من الواقعة.

وأوضح أسعد أن التحريات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار كان متبادلا بين السيدات الأربع، مضيفا أن الضحيتين ليستا من عائلة واحدة، وإنما جارتان من القرية نفسها، وأن الواقعة تعد الأولى من نوعها في مركز دشنا من حيث اقتصارها على طرف نسائي بالكامل دون مشاركة رجال.

وأشار أسعد إلى أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا داخل القرية وحول منازل أطراف النزاع لمنع تجدد الاشتباكات، مؤكدا أن من المبكر الحديث عن تحول القضية إلى ثأر، وأن ذلك سيتحدد في ضوء نتائج تحقيقات النيابة وتحريات أجهزة البحث الجنائي.

كما لفت إلى أن الإجراءات الحالية تتركز على استكمال التحقيقات وتشريح الجثمانين تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن، فيما تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.