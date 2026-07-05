وقالت بلدية باريس، السبت، إن مواقع السباحة الثلاثة ستظل مفتوحة أمام الجمهور حتى 30 أغسطس المقبل.

وتقع المواقع في مناطق بارزة من العاصمة الفرنسية، أحدها بالقرب من برج إيفل، والثاني قرب كاتدرائية نوتردام، والثالث بالقرب من المكتبة الوطنية.

وكانت هذه المواقع قد افتتحت للمرة الأولى الصيف الماضي، مسجلة عودة السباحة العامة إلى نهر السين للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، حيث استقطبت نحو 100 ألف شخص خلال الموسم الافتتاحي.

وحظرت السلطات السباحة في نهر السين رسميا منذ عام 1923، قبل أن تمهد استثمارات بلغت نحو 1.4 مليار يورو، ما يعادل 1.6 مليار دولار، الطريق لإعادتها.

وشملت الاستثمارات تحديث محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف المياه، ضمن جهود طويلة لتحسين جودة مياه النهر وإتاحته مجددا للسب