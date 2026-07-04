وأظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدفقا متسارعا للمياه وهي تغمر الشوارع الرئيسية، ومحطات المترو، والأسواق التاريخية في المدينة التي يقطنها نحو 16 مليون نسمة.

وتوقفت حركة السير في محاور رئيسية تربط الجانبين الأوروبي والآسيوي للمدينة، وسط تحذيرات من السلطات المحلية للسائقين بتجنب الطرق المنخفضة.

ودعت السلطات في إسطنبول المواطنين إلى توخي الحذر الشديد، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكدة أن فرق الإنقاذ والبلدية تعمل بكامل طاقتها لتصريف المياه وفتح الطرق المغلقة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو إصابات خطيرة، فيما تشير التوقعات الجوية إلى احتمال استمرار الاضطرابات الجوية وهطول الأمطار على شمال غرب تركيا خلال الساعات المقبلة.