وكان رجلان ملثمان قد اقتحما منزل غوزمان وخطفاها بالقوة، قبل أن تعثر السلطات على جثتها داخل منزل في ولاية فيراكروز شرقي المكسيك، حيث كانت تقيم وتعمل.

وأعلنت النيابة توقيف ثمانية أشخاص وتوجيه تهم القتل إليهم، بينهم أربعة من عناصر الشرطة البلدية.

وقالت النيابة إن عناصر الشرطة المتهمين "قدموا الموارد والغذاء والدعم اللوجستي لعمليات الجماعة الإجرامية" التي خطفت الصحافية.

وكانت غوزمان تدير موقعا إلكترونيا إخباريا في ولاية فيراكروز، حيث قتل صحافيان آخران خلال العام الجاري.

وتعد المكسيك واحدة من أخطر دول العالم لممارسة العمل الصحافي، وفق منظمة مراسلون بلا حدود.