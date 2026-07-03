وأصدرت رغد بيانا جاء فيه: "في الآونة الأخيرة، تكررت روايات كاذبة يجري تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية، تتكلم عن أمر أخت لنا زورا وبهتانا أنها البنت السرية لوالدي صدام حسين، ورغم إصدارنا نفيا واضحا وصريحا لهذه الأكاذيب في أكثر من مناسبة، إلا أن البعض لا يزال يصدق ويروج لهذه الروايات الوهمية".

وتابعت رغد: "إن الحقيقة لا تبنى على القصص الخيالية، ولا تثبتها الادعاءات الزائفة المتكررة، ولا حتى الأوراق التي أثبتت التحقيقات الرسمية، ولأكثر من مرة، أنها مزورة، وحتى الكذبة التي ذكر فيها أن المدعوة مكثت بمنزل في اليمن يعود لها هي محض كذب وافتراء كبير، إذ إن هذا المنزل يعود لعائلة عمي سبعاوي، وتم تبيان ذلك في أكثر من مناسبة".

وجددت رغد دعوتها إلى تحري الدقة والتمييز بين الحقائق والأكاذيب، داعية كل من تداول هذه الروايات الزائفة "بحسن نية" إلى مراجعة ما يصله من معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل اعتمادها وإعادة نشرها.

ولفتت إلى أن "استغلال الأسماء والتاريخ لتحقيق الشهرة أو إثارة الجدل أو صناعة روايات لا أصل لها، لا يخدم الحقيقة ولا يغيرها، وإن الكلمة أمانة، ومسؤولية كل من يكتب، أو ينشر، أو يعيد تداول أي معلومة أن يتحقق منها قبل أن يجعل نفسه وسيلة لتضليل الآخرين عبر نشر الأكاذيب التي تدعيها هذه الكاذبة".

كما دعت "إخوتنا في اليمن إلى ألا تدعهم هذه القصص الزائفة تجرهم إلى خلافات لا أساس لها، وألا يمنحوا مروجي الأكاذيب ما يسعون إليه من إثارة للفتنة والبلبلة".