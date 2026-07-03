وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر تدخل مدير المنتخب إبراهيم حسن في مشادة داخل مقر الإقامة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لاحتواء الموقف.

وبحسب التفاصيل المتداولة، بدأت الواقعة عندما حاول طفل التقاط صورة مع لاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه، إلا أن أحد أفراد الأمن تعامل معه بشكل عنيف، ما دفع إبراهيم حسن للتدخل والاعتراض على الطريقة التي تم بها التعامل مع الموقف.

وأكد شهود عيان أن الأمر لم يتطور أكثر من ذلك، وتمت تهدئة الأجواء سريعا داخل الفندق.

ونال إبراهيم حسن تأييداً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب المشادة، حيث قال مغرّدون عبر "إكس" إن مدير المنتخب المصري تصرف بشجاعة وبموقف أخلاقي يفرضه المشهد، بغضّ النظر عن موقعه الرسمي.

وقال إبراهيم حسن في تصريح نقل عنه عبر وسائل اعلام عدة: "رجل الأمن أخذ تلفون الطفل ورماه من يده، وهذا تصرف غير مقبول".

ويواصل المنتخب المصري استعداداته للمباراة الحاسمة أمام أستراليا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة الجمعة الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.