وأفاد ​موقع الشركة على الإنترنت بأن سعر النسخة الجديدة عند الإطلاق ‌بلغ 61990 دولارا.

وبدلا من طرح طرز جديدة بالكامل، تتجه تسلا إلى ‌تقديم نسخ ومواصفات ‌مختلفة من (موديل واي) وسيارتها السيدان المدمجة (موديل 3) لتحفيز الطلب.

وكانت الشركة طرحت النسخة الأطول، المعروفة باسم (موديل واي إل)، في الصين العام الماضي، ما أسهم ‌في دعم المبيعات هناك ‌رغم المنافسة الحادة ⁠من شركة (بي.واي.دي) وغيرها من شركات صناعة السيارات المحلية.

ووسعت تسلا لاحقا تسويق الطراز إلى أسواق أخرى في منطقة آسيا والمحيط ⁠الهادي. ومن ‌المتوقع أن تساعد النسخة ذات الصفوف ⁠الثلاثة من المقاعد، والتي يمكنها قطع نحو 520 ⁠كيلومترا قبل أن ينفد شحنها، في إنعاش الطلب في السوق ​الأميركية بعد تباطؤه ⁠نتيجة إلغاء الائتمان الضريبي ​الاتحادي العام الماضي.

وجاء إطلاق الطراز الجديد بعد إعلان تسلا في وقت سابق ​من الخميس تسجيل تسليمات قياسية خلال الربع الثاني تجاوزت توقعات وول ستريت، مدفوعة بانتعاش المبيعات في أوروبا، مما عزز الآمال بتمكن الشركة في ​2026 ‌من إنهاء سلسلة التراجعات السنوية في المبيعات التي استمرت ​عامين متتاليين.