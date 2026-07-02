ويضم المقطع نسخا معاد إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لممثلين ومشاهير سبق أن انتقدهم ترامب، من بينهم ووبي غولدبرغ، وروبرت دي نيرو، وجوليا روبرتس، وروزي أودونيل.

ويبدأ ترامب الفيديو الذي نشره على منصة "تروث سوشيال" في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قائلا: "هل شخصت أنت أو أي شخص تعرفه بمتلازمة اضطراب ترامب؟".

ثم يضيف: "قد تكون أعراضها مستمرة بلا هوادة. ولحسن الحظ، أنا الدكتور ترامب، ولدي خطة علاج".

بعد ذلك، يدعو الرئيس الأميركي، بوزرته البيضاء وسماعة المحاطة بعنقه، المشاهدين للاستماع إلى بعض "مرضاه".

ويقول روبرت دي نيرو المزيف: "لم أكن أستطيع الأكل، ولم أكن أستطيع النوم، وكنت غاضبًا باستمرار... لقد جعلت الجميع من حولي في حالة يرثى لها".

أما نسخة جوليا روبرتس فتقول: "أشعر وكأنني تقدمت في العمر 20 عامًا خلال العامين الماضيين".

وتضيف أنها بدأت "تشعر بالقلق بشأن مستقبلها".

في المقابل، تزعم روزي أودونيل المزيفة أنها: "تعاني منذ أكثر من عقد".

بينما تقول ووبي غولدبرغ المولدة بالذكاء الاصطناعي: "كنت أعتقد أنني حالة ميؤوس منها".

ويظهر في المقطع، الذي تبلغ مدته 90 ثانية، أيضا الممثلان إدوارد نورتون وجون ليغويزامو، وهما من بين الفنانين الذين انتقدوا الرئيس الأميركي.

ولا يكشف "الدكتور ترامب" عن ما يسميه "العلاج" إلا في نهاية الفيديو، حيث يقول: "أغلقوا وسائل الإعلام الكاذبة، وصلوا، وإذا شعرتم بالقلق يوما ما، فما عليكم سوى شرب علبة من دايت كولا مثلي، وستلاحظون فرقا مذهلا في حياتكم".

ولا يتردد ترامب في وصف منتقديه بأنهم مصابون بـ"متلازمة اضطراب ترامب"، بل إنه صرح داخل المكتب البيضاوي بأنه سمع أن هذه المتلازمة "أصبحت بالفعل مرضا".

ويعد هذا المصطلح تطويرا لعبارة "متلازمة اضطراب بوش"، التي صاغها الكاتب والمعلق السياسي تشارلز كراوثامر عام 2003.

ووصف كراوثامر المصطلح بأنه: "ظهور حاد لحالة من الارتياب لدى أشخاص طبيعيين في الأصل، كرد فعل على سياسات ورئاسة، بل وحتى مجرد وجود جورج دبليو بوش"، وفق صحيفة إندبندنت البريطانية.