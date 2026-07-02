وبدأت شرطة الحدود الهندية التبتية، وهي قوة شبه عسكرية هندية، العملية بالاستعانة بمتخصصين في انتشال من الأماكن المرتفعة لاستعادة ما يعتقدون أنه جثمان دورجي موروب من الطريق الشمالي لإيفرست في التبت.

كان موروب ضمن بعثة استكشافية لشرطة الحدود الهندية التبتية من 6 أفراد على جبل إيفرست في مايو 1996.

وبعدما ساءت الأحوال الجوية بالقرب من القمة، عاد ثلاثة متسلقين، بينما واصل موروب وزميلان آخران الصعود.

وتوفي الثلاثة في العاصفة التي أودت بحياة 8 أشخاص عبر العديد من الرحلات الاستكشافية فيما كانت إحدى اكثر الكوارث فتكا على الجبل نذاك.

ولاتزال رفات موروب الذي يعرف على نطاق واسع بـ"الحذاء الأخضر" بسبب أحذية التسلق ذات الأخضر البراق التي كان يرتديها، ترقد في ما يطلق عليها منطقة الموت في إيفرست على ارتفاع 8 آلاف متر.

وتوجد الرفات على الجانب التبتي من إيفرست حيث تسيطر السلطات الصينية على الدخول وحيث تخضع تصاريح التسلق لقواعد مشددة. وأغلقت الصين الجبل أمام المتسلقين الأجانب خلال موسم التسلق في ربيع 2026 بدون توضيح السبب للجمهور.

وتوفي نحو 350 شخصا خلال تسلق جبل إيفرست منذ بدء تسلقه في 1953 . وتُركت الكثير من الجثامين على منحدراته الجليدية نظرا لكون محاولات الانتشال خطرة ومكلفة.