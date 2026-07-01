ويلتقي منتخب النمسا مع نظيره الإسباني بطل أوروبا، مساء الخميس في لوس أنجلوس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت النمسا (السابعة بتوقيت غرينتش).

وقال فان دير بيلين (82 عاما) في مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أيها الآباء الأعزاء، دعوهم يسهرون لفترة أطول قليلا يوم الخميس".

وأضاف الرئيس النمساوي: "أعلم أن مشاهدة التلفاز حتى وقت متأخر من الليل ليست عادة جيدة، ولكن هذه المرة، تغاضوا عن ذلك حتى يتمكن الأطفال الراغبون من تشجيع منتخبنا مباشرة".

وختم فان دير بيلين رسالته قائلا: "هذه الذكريات تبقى خالدة طوال حياتكم، والمباراة تأتي في الأيام الأخيرة قبل العطلة المدرسية".

وكان منتخب النمسا قد احتل المركز الثاني بترتيب مجموعته، بعد الأرجنتين صاحبة الصدارة، ومتفوقا بفارق الأهداف على منتخب الجزائر، صاحب المركز الثالث.