ونفذ مكتب التحقيقات في أوهايو بالتعاون مع مكتب قائد الشرطة المحلي عملية تفتيش لمنزل في قرية هامدن الصغيرة، حيث عثر المحققون على الأطفال في ظروف وصفتها السلطات بأنها "مزرية".

وقال المدعي العام لولاية أوهايو، ندي ويلسون، خلال مؤتمر صحفي: "كانت الظروف لا يمكن حتى تخيل أن يعيش فيها أشخاص كبار، فضلا عن أطفال".

وأوقفت قوات إنفاذ القانون كلا من جاري سايدرز الابن، وجاري سايدرز الأب، وكريستينا سايدرز، وإليزابيث سايدرز. ولم يمثلوا بعد أمام المحكمة، كما لم يُعيّن لهم محامون من قبل الدولة.

وقال المدعي العام لمقاطعة فينتون، ويليام رتشر، إن المتهمين يواجهون تهمة تعريض أطفال للخطر، وهي جناية من الدرجة الثانية، لأنها تنطوي على "إلحاق أذى جسدي جسيم".

ولم تؤكد السلطات ما إذا كان الأطفال تربطهم صلة قرابة بالمتهمين، لكنها أوضحت أن القضية لا تتعلق بالاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن البالغين ليسوا من سكان المنطقة ويبدو أنهم كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر.

ويقع منزل الواقعة في قرية هامدن، التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة، وتبعد نحو 97 كيلومترا جنوب شرقي مدينة كولومبوس.

وأوضحت السلطات أن أعمار الأطفال تتراوح بين عام ونصف العام و18 عاما، ويضمون ذكورا وإناثا.

وأضافت أن عددا منهم كانوا في حالة صحية خطيرة عند العثور عليهم، فيما نُقل اثنان جوا إلى مراكز متخصصة من المستوى الأول لعلاج الإصابات البالغة التي تعرضا لها.