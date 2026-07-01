وأوضحت الفنانة، في تسجيل مصور نشرته منصات وزارة الداخلية، أنها اكتشفت الحادثة فور عودتها من لبنان قبل أيام من عيد الأضحى، حيث وجدت محتويات المنزل في حالة فوضى.

وبحسب تصريحات واصف، تبين بعد تفقد ممتلكاتها اختفاء مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية كانت محفوظة داخل المنزل، قُدّرت بنحو 185 ألف دولار أميركي، و100 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين دخلا المنزل دون أي آثار كسر أو اقتحام، مستفيدين من توفر نسخة من المفاتيح.

كما حاول الجانيان تضليل التحقيقات عبر طمس الأدلة داخل الموقع باستخدام مواد تنظيف وزيوت، إلا أن الفرق المختصة تمكنت من رفع أدلة جنائية حاسمة من مكان الحادث.

ورغم محاولات طمس الأدلة، تمكنت فرق الأدلة الجنائية من رفع قرائن مادية من الموقع، كان أبرزها أعقاب سجائر تركها المتهمان، وساهمت مباشرة في تحديد هويتهما وإلقاء القبض عليهما.

وخلال سير الاستجواب، أقر المتهم الرئيسي بسرقته محتوياتِ الخزنة، واعترف بإنفاق جزء من الأموال المسروقة في شراء عدّة عقارات في منطقة ريف دمشق، إلى جانب شراء سيارة من طراز "لاند روفر".