وذكرت خدمة الطوارئ في إقليم البنجاب أن ‌فرق الإنقاذ عثرت على أطفال ومعلمة تبلغ من العمر 30 عاما تحت ‌أنقاض المركز ‌التعليمي الخاص.

وتراوحت أعمار الأطفال الذين لقوا حتفهم بين خمسة أعوام و16 عاما، وكان معظمهم دون التاسعة.

وقالت أزما بخاري وزيرة الإعلام في إقليم ‌البنجاب إن التقارير الأولية أظهرت ‌أن المركز ⁠التعليمي لم يكن مسجلا وكان يقدم خدماته داخل مبنى سكني خاص تحت سقف متداع.

وتنتشر مثل هذه المراكز ⁠في أنحاء ‌باكستان حيث يحضر الأطفال دروسا إضافية خارج ساعات ⁠الدوام العادية للمدارس.

وقالت بخاري في بيان "إذا ثبت ⁠وجود إهمال أو تقصير أو أي انتهاك للقانون، فسيواجه المسؤولون إجراءات قانونية ⁠صارمة".

وأضافت أن السلطات في إقليم البنجاب تلقت تعليمات بإجراء مسح للمباني غير الآمنة قبل الأمطار الموسمية، وفرض قواعد أكثر صرامة على المراكز التعليمية غير المسجلة والمؤسسات التعليمية الخاصة.

وعبّر الرئيس آصف علي زرداري عن حزنه إزاء سقوط هذه ‌الوفيات، ودعا إلى اتخاذ تدابير أمنية فعالة لمنع وقوع مثل هذه المآسي.