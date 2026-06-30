وذكر المركز الإعلامي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، الثلاثاء، أن المجلس تلقي شكوى من أشرف عبد العزيز، وكيل حسام حسن، ضد العدل، وهو أيضا كاتب ومؤلف.

وقال عبد العزيز في شكواه، أنه "فوجئ بقيام المشكو في حقه بالتعليق، عبر حسابه الشخصي الموثق على فيسبوك، على إحدى الصفحات، بعبارات تتضمن إساءة إلى المدير الفني للمنتخب"، من وجهة نظره.

وأحيلت الشكوى إلى لجنة الشكاوى، التي قررت استدعاء مسؤول الحساب الموثق باسم "مدحت العدل" على "فيسبوك"، للبدء في إجراءات الفحص والاستماع التي تجريها اللجنة، للوقوف على أبعاد الشكوى وملابساتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ويقود حسن كتيبة "الفراعنة"، التي تستعد لخوض مباراة مصيرية أمام أستراليا، الجمعة، في دور الـ32 من كأس العالم، المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.